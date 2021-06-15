Губерниев про скандал с Бузовой: «Оскорблений никаких с моей стороны не было. Отработал блестяще»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что еще раз посмотрел скандальный эфир с участием певицы Ольги Бузовой. По словам журналиста, ничего оскорбительного в адрес девушки он не сказал.

«Пересмотрел эфир с Бузовой! Отработал блестяще! Оскорблений никаких с моей стороны не было! Напротив, спрашивал о футболе и театре!А вот Ольга немного разошлась, но как написало привидение Фрекен Бок: «Ну и плюшки!Деньги дерешь, а корицу жалеешь! Берегись!», — написал Губерниев в Telegram.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.