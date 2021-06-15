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Льорис: «Понимаю, почему соперники сборной Франции должны бояться трио Бензема-Гризманн-Мбаппе»

09:08
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Капитан сборной Франции Уго Льорис высказался по поводу предстоящего матча Евро-2020 с командой Германии.

«О матчах Франции и Германии у меня хорошие и плохие воспоминания. Это классическое противостояние на европейском и мировом уровне. Важный матч, так как это первый тур группы.

Трио Бензема-Гризманн-Мбаппе? Это топовые игроки, которые показывают стабильность на протяжении многих лет. В первую очередь, Антуан и Карим, так как Килиан все еще очень молод, пускай даже он уже многого добился», — цитирует Льориса пресс-служба УЕФА.

Матч Франция — Германия состоится сегодня, 15 июня, в Мюнхене, начало — 22.00 мск.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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