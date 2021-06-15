Губерниев позвал Бузову на прямой эфир

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, несмотря на скандал произошедший накануне, снова позвал певицу Ольгу Бузову на прямой эфир. Журналист также предложил жить дружно и поддерживать российский спорт вместе с театром.

«Снова стало небо голубым, снова солнце стало красным! Не могу быть долго злым, добрый я, ужасно... Давайте жить дружно! Все вместе! Оля Бузова — жду на прямой эфир! Нам есть что обсудить на канале «Матч ТВ»! Приходите вновь, будем поддерживать друг друга и российский спорт вместе с театром!», — написал Губерниев в Telegram.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.