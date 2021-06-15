Татьяна Тарасова — о матче Россия — Финляндия: «Нужно собраться и играть на разрыв аорты!»
11:56
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.
«Мы, русские тренеры, всегда желаем удачи нашим спортсменам. Но кроме удачи существуют такие вещи, как воля, терпение. Нужно собраться и заставить себя становиться лучше. Если не сейчас, то когда? Если не ты, то кто? Все это нужно себе сказать, выйти на поле и играть на разрыв аорты», — сказала Тарасова «СЭ».
Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало в 16.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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