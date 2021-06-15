Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.

«Мы, русские тренеры, всегда желаем удачи нашим спортсменам. Но кроме удачи существуют такие вещи, как воля, терпение. Нужно собраться и заставить себя становиться лучше. Если не сейчас, то когда? Если не ты, то кто? Все это нужно себе сказать, выйти на поле и играть на разрыв аорты», — сказала Тарасова «СЭ».

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало в 16.00 по московскому времени.