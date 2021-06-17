Губерниев: «Черчесов умный человек. Он стал гибче»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку высказался о матче с Финляндией (1:0), Черчесове, Зареме и главном тренде этого Евро.
— Судя по тому, что играл Сафонов, Черчесов расписался в собственной ошибке с вратарями?
— Нет, он не расписался. Он умный человек. Черчесов стал гибче. Мы растем — Станислав Саламович в тренерском ремесле, я — в журналистике. Мы дышим в унисон.
— Вы верите, что Сафонов теперь основной вратарь сборной? Начинается его эпоха?
— Не надо верить!
— Как так?
— Это просто данность. Вот я вижу — троллейбус едет сейчас вдоль питерских берегов. Он же мне не показался! Это данность! Троллейбус едет, поворачивает налево.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Ратислав
Он не умный. Не стал умнее. И не станет. Но прогибаться умел всегда, этого не отнять.
17.06.2021