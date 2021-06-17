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Губерниев: «Черчесов умный человек. Он стал гибче»

08:57
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку высказался о матче с Финляндией (1:0), Черчесове, Зареме и главном тренде этого Евро.

— Судя по тому, что играл Сафонов, Черчесов расписался в собственной ошибке с вратарями?

— Нет, он не расписался. Он умный человек. Черчесов стал гибче. Мы растем — Станислав Саламович в тренерском ремесле, я — в журналистике. Мы дышим в унисон.

— Вы верите, что Сафонов теперь основной вратарь сборной? Начинается его эпоха?

— Не надо верить!

— Как так?

— Это просто данность. Вот я вижу — троллейбус едет сейчас вдоль питерских берегов. Он же мне не показался! Это данность! Троллейбус едет, поворачивает налево.

Полностью интервью Губерниева

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи


  • Ратислав

    Он не умный. Не стал умнее. И не станет. Но прогибаться умел всегда, этого не отнять.

    17.06.2021