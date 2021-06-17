Дмитрий Губерниев: «После эфира с Бузовой поразил уровень поддержки»

Известный комментатор в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку высказался о матче с Финляндией (1:0), Черчесове, Зареме и главном тренде этого Евро.

— В памяти остаются секунды, мгновения. Что через пару лет вспомните про матч с Финляндией?

— Во-первых, вспомню гол, который мы пропустили. Слава Богу, было «вне игры»... Но черт побери, как бы замечательно было, если б мы отыгрались! Мне бы хотелось посмотреть на нашу команду, которая попустила на третьей минуте — и как бы мы были агрессивны при этом? Вот такое предательское ощущение. Это была бы отличная проверка на футбольных дорогах.

— Получать удовольствие от зрелища, кайфовать вы умеете. Это мало кому дано. Можно сказать, что на этом матче кайфовали?

— Нет. Я был озабочен. Прежде всего, здоровьем наших футболистов — потому что мы самоотверженно играли, получали травмы, шли в стыки, не боясь. Кайфовал я только от того, насколько уверенный был наш вратарь! Мой сын Матвей Сафонов!

— Ваш любимец в сборной?

— Я не сторонник того, чтоб кого-то выделять. Меня часто спрашивают, какая спортсменка — самая красивая... Но поскольку футболисты не женщины, поэтому — да! Я скажу, что за ним с особой любовью наблюдаю! Вообще, обожаю вратарей. Это все знают. Сам я был вратарь.

— Что-то новое.

— Меня в 14 лет звали после Кубка химкинского района в московское «Торпедо». У меня был второй взрослый по академической гребле — и я гордо отказал. Как выяснилось, правильно сделал — потому что моя карьера была бы как у Дино Дзоффа. До 42 лет. А что бы тогда делал Игорь Акинфеев?

— Разделяю вашу озабоченность. Кстати! Накануне игры с Данией — можно пожелать не лучшей игры датскому вратарю.

— Не-е-т! Наоборот, я пожелаю самой лучшей игры датскому вратарю! Пусть он будет великолепен!

— Судя по тому, что играл Сафонов, Черчесов расписался в собственной ошибке с вратарями?

— Нет, он не расписался. Он умный человек. Черчесов стал гибче. Мы растем — Станислав Саламович в тренерском ремесле, я — в журналистике. Мы дышим в унисон.

— Вы верите, что Сафонов теперь основной вратарь сборной? Начинается его эпоха?

— Не надо верить!

— Как так?

— Это просто данность. Вот я вижу — троллейбус едет сейчас вдоль питерских берегов. Он же мне не показался! Это данность! Троллейбус едет, поворачивает налево.

— Если характеризовать сборную Финляндии по этой игре одним словом — мне приходит только такое: «Убожество». Какое подобрали бы вы?

— Не хватало Кайсы Мякяряйнен с ее упорством.

— В чем слабость нынешней команды Черчесова?

— Пока мы не художники.

— Прекрасно сказано.

— Мы ремесленники!

— А в чем сила?

— Сила в том, что мы как рабочие Путиловского завода. Если захотим — то и можем сместить временное правительство.

— Для самого себя я так и не нашел ответ на один вопрос.

— Это какой же?

— Говоря языком одной актрисы МХАТа, «зассали» наши или нет?

— В строгом смысле слова актрисы МХАТа так не говорят. Это первое. Второе... Сейчас сформулирую... Не надо путать божий дар и яичницу! Мне кажется, что спортсмены и даже наши футболисты ближе к «божьему дару».

— Черчесову сейчас ставят в упрек — «нет игровых идей». Вы видите игровые идеи?

— Я их вижу. Воплотить не получается. В силу разных объективных и субъективных причин.

— Допустим, Черчесов ваш друг и абсолютно откровенен. Какой вопрос ему задали бы?

— «Уберите Ленина с денег». Поставьте к Дзюбе Соболева!

— Кто-то из умных людей говорил — «место работы надо менять раз в пять лет». Но вот пришла новость, что Черчесов остается в сборной при любом раскладе. Это правильно?

— Нет. Нужно доказывать свою состоятельность. У Станислава Саламовича есть еще матчи — и кредит доверия.

— Кроме играющего Соболева — кого вам не хватает в этой сборной?

— Смолова. Он мог бы пригодиться на скамейке как джокер.

— За три года после чемпионата мира — что из этой сборной ушло?

— Мне кажется, у людей стала меньше любовь к футболу. Свято место пусто не бывает — Россия любит лыжи, биатлон и мои репортажи.

— Это правда. Вы тут проинформировали — себя видите на сцене МХАТа в роли Хлеба, спектакль «Синяя птица». А если б на эту великую сцену вышел Станислав Саламович — в какой роли и в каком спектакле?

— Он был прекрасно смотрелся бы солдатом в фильме «Человек с ружьем». А я бы сыграл Ленина. От противного, знаете ли... Подошел бы: «Кипяточку, товарищ, не знаете где?» — «Да вон там, Миранчук наливает...»

— Все сильнее женщины оказывают влияние на наш футбол. Жена Семенова посоветовала всем нам захлебнуться в собственном дерьме. Что посоветовали бы ей — а потом и самому Семенову?

— Она же исповедует постулат — «опыт — сын ошибок трудных»!

— Это бесспорно.

— А мы — «гений — парадоксов друг».

— Что скажете про самого Семенова?

— Семенов — хороший футболист! Ему здоровья! А жены пусть будут как «пушки заряжены». Это оптимально, как мне кажется. А так — читайте выше.

— Сегодня смотрю в YouTube: вы идете по питерским улицам, люди к вам пристают, о чем-то расспрашивают. Самый удивительный вопрос, который услышали после роскошного эфира с Бузовой?

— Поразил уровень поддержки!

— Столь высок?

— Настолько, что это можно назвать победой в первом туре. Так что, у меня все нормально. Вот сегодня шел с палками мимо Адмиралтейского завода, делал зарядку — подходят люди: «Дмитрий, мы за вас!» Просто беспрецедентный уровень поддержки. Добавляют: «Привет от работяг». Соль земли — рабочий класс. Это поддержка самая дорогая.

— За тот эфир мы, опытные корреспонденты, поставили вам твердую пятерочку. А вы — сами себе?

— Четверку.

— Почему?

— Потому что было много вариантов развития событий. Всегда можно сделать чуть-чуть лучше.

— Что бы вы подкорректировали в той студии?

— Мне все-таки кажется, что если ты болеешь за «Зенит» и «выросла на немецком и...» — таком еще футболе? Английском?

— Вроде бы.

— Это сейчас называется просто — «иностранный агент».

— Кстати, в Instagram вы на нее подписаны?

— Нет.

— Как думаете, любит ли Бузова футбол как мы с вами?

— Безусловно — да! Каждый из нас любит тот футбол, который себе рисует. Ольга на самом деле прекрасна. Но все-таки — пронзительный иностранный агент. Мне-то кажется, что Санкт-Петербург — это Желудков, Бирюков, Садырин и Морозов. Это Баранник, наконец.

— Радимов.

— Далее везде. Но вот это — «английский и немецкий футбол» в Санкт-Петербурге... Не знаю!

— Две книжки, которые вы посоветовали бы прочитать Бузовой немедленно?

— Одна-то уже известная. Все теперь ее читают. А вторая — Эфрос, «Репетиция — любовь моя». Он так камуфлировал. Называя тренировку «репетицией». Всю жизнь являясь знаменитым футбольным тренером.

— Первая книжка — это, надо думать, «Карлсон»?

— Безусловно! Там есть еще «Пеппи длинный чулок». Но это будет удар ниже пояса.

— Чему у этой прекрасной женщины можно поучиться?

— Выдержке. Самообладанию. Актерским данным, как ни крути. Работоспособности. Я сейчас вообще очень рассчитываю, что у нас будет второй эфир. Что мы будем вместе вести телевизионные программы. Что мы запишем песню.

— Песня — это феерично. Какую?

— А я расскажу! «Сектор Газа». Великолепная история могла бы быть.

Вечером, на лавочке, парочка сидит

Слышен звон тальяночки, вся деревня спит

«Дим, о чем ты думаешь?». «Оль, о чем и ты»

«Ох, какие пошлые у тебя мечты!»

Ну и дальше по тексту...

— А как дальше?

— Как бы мне ее обнять? Эх, боюсь, ядрена мать!

Я ведь женщин никогда не обнимал

Эх, рукам я волю дам! Вдруг получишь по мордам!

Эх, попалась телка, черт ее побрал!

Тут мы друг друга поняли без слов

Есть у нас очень с Бузовой любовь!

Нафига слова нам? Мы и так поймем!

Все, о чем думаем ночью мы вдвоем!

Вот и все. Мне кажется, идеальный вариант. Во-первых, Хой жив. Потому что «Сектор Газа» — это классика. Эта песня могла бы расцвести доселе невиданными красками. Мы бы сняли прекрасный клип! Представляете, деревня где-нибудь в Брянской области... Нет, в Подывотье! А гармонист — Большунов! Сидит, играет на гармошке. Или на балалайке. Мы поем. Мне кажется, восхитительная картина.

— Уникальная. Вы верите, что Черчесов — фанат Бузовой? Как было заявлено?

— Давайте будем честными.

— Сам призываю к этому.

— Я ж молчу. На самом деле, Станислав Черчесов — мой фанат.

— Глядя на Черчесова, как думаете — какая музыка в его огромном «Шевроле Тахо»?

— В его «Шевроле Тахо» музыка телеграфных проводов.

— Вот это ответ.

— Владимир Кузьмин, между прочим...

— Про женщин мы с вами так и не договорили. Столько новостей в нашем футболе исходит от них — Заремы, жены Семенова, Бузовой. Вас не раздражает?

— Мне, наоборот, нравится! Я все думаю: когда себя проявит, допустим, жена охранника «Петровского»? Или супруга главного по уборке стадиона «Спартак»? Когда уже?! Жены — великолепны!

— Я вот мечтаю о большом интервью с Заремой. Вопросов тьма. Вам хотелось бы ее заполучить на прямой эфир?

— Нет.

— Как странно. Почему?

— А не знаю. Если говорить про женщин... Она — огромный молодец. Я уже говорил, что Зарема — легенда «Спартака». Как Нетто, как Старостин, как Ловчев. Как Дасаев и Титов. К легендам не подступиться — а я человек земной! Мне бы Руй подошел. Как его там фамилия?

— Витория. На лицо — вылитый Цекало.

— Да. Вот именно. Поэтому относительно Руя я бы поговорил в первую очередь с Лолитой Милявской.

— Тогда последний вопрос. Быть может, главный. Как сами думаете — Бузова перестала пить коньяк по утрам?

— Тут надо говорить «да» или «нет»! Если скажу «да» — это прекрасно. Если скажу «не перестала» — то пьянство до добра не доводит. Но мне кажется, она апологет ЗОЖ. Как и апологет здравых мыслей. Апологет работоспособности. Я вообще благодарен Ольге — потому что сейчас захожу в Google и вижу напротив фамилии Эфрос «советский тренер», «Эфрос футбол»... Хотим мы этого или нет — но благодаря нашему эфиру с Ольгой вдруг вспомнили легенд МХАТа. Ангелину Степанову, Андровскую и других. Вспомнили артистов, которые играли в пьесах Радзинского. Это было бы невозможно без появления Бузовой! Поэтому хотим мы этого или нет, она — явление! Те люди, которые сейчас говорят — «ну-у, Бузова»... Нет! Мы заслужили фразу в газете L'Equipe — что она «самая популярная певица страны». 23 миллиона в Instagram! По сравнению с этим, мы все — дети!