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Гризманн — о матче с Португалией: «Это будет словно финал»

17:00
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением о предстоящем матче Евро-2020 против Португалии.

«Это будет словно финал, но отнестись к предстоящей игре стоит точно так же, как и к двум предыдущим матчам. Понимаем, что для выхода из группы нам нужно добиваться результата. Лучше всего — победить. Будет сложно, но думаю, что мы готовы. Надо еще углубиться в тактический анализ, чтобы понять, как можем доставить сопернику побольше неприятностей. Стадион снова будет заполнен, и я очень рад играть в такой обстановке», — цитирует Гризманна официальный сайт УЕФА.

Матч Португалия — Франция состоится 23 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Португалия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/prematch/preview/

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