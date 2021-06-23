Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением о предстоящем матче Евро-2020 против Португалии.

«Это будет словно финал, но отнестись к предстоящей игре стоит точно так же, как и к двум предыдущим матчам. Понимаем, что для выхода из группы нам нужно добиваться результата. Лучше всего — победить. Будет сложно, но думаю, что мы готовы. Надо еще углубиться в тактический анализ, чтобы понять, как можем доставить сопернику побольше неприятностей. Стадион снова будет заполнен, и я очень рад играть в такой обстановке», — цитирует Гризманна официальный сайт УЕФА.

Матч Португалия — Франция состоится 23 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.