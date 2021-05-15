Головин: «Сейчас не время думать о чемпионате Европы»
18:25
Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что пока не думает о предстоящей игре в составе сборной России на чемпионате Европы.
— Рано об этом говорить. Сейчас не время об этом думать. Нас ждут еще три важных матча. Уже после окончания сезона нужно будет думать о Евро, — цитирует Головина сайт «Монако».
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.
Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
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