Главный тренер сборной Хорватии хотел бы видеть Олича в своем тренерском штабе

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил сожаление, что Ивица Олич, который возглавил ЦСКА, покинул тренерский штаб национальной сборной.

«Я бы хотел, чтобы он был с нами. Посмотрим, возможно ли это, клуб платит ему, и он должен подумать о своих обязательствах. Но он нам нужен. Ивица часть моего коллектива, он все знает и очень мне помогает. Теперь у него есть работа в ЦСКА, и я это уважаю», — приводит слова Далича Sportske Novosti.

Олич был назначен на пост главного тренера ЦСКА 23 марта, это его первый опыт на посту главного тренера. Ранее он входил в тренерский штаб сборной Хорватии.