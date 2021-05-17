Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Главный тренер сборной Хорватии хотел бы видеть Олича в своем тренерском штабе

09:43
Теги:

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил сожаление, что Ивица Олич, который возглавил ЦСКА, покинул тренерский штаб национальной сборной.

«Я бы хотел, чтобы он был с нами. Посмотрим, возможно ли это, клуб платит ему, и он должен подумать о своих обязательствах. Но он нам нужен. Ивица часть моего коллектива, он все знает и очень мне помогает. Теперь у него есть работа в ЦСКА, и я это уважаю», — приводит слова Далича Sportske Novosti.

Олич был назначен на пост главного тренера ЦСКА 23 марта, это его первый опыт на посту главного тренера. Ранее он входил в тренерский штаб сборной Хорватии.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Тедеско пронесли на руках на борту самолета «Спартака», Жиго зарядил кричалки
Видео жесткой драки: Мужчина набросился на тиктокеров в праздничных костюмах в Петербурге
В Вологде 47 курсантов института ФСИН попали в больницу с отравлением
Пушков посмеялся над заигрываниями армии США с темой ЛГБТ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд