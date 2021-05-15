Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Герасименко ждет сюрприза от Украины на Евро и отвечает, каким получится ее матч с Россией, если команды встретятся в плей-офф

17:00

Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной России Алексей Герасименко в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры украинской национальной команды под руководством своего бывшего партнера по «Динамо» Андрея Шевченко.

— Тренерская работа у Шевченко началась на ура.

— Да, но не забудем, что в первом цикле он на ЧМ-2018 не вышел. Но хорошо, что имя позволило ему продолжить работу, и он сделал выводы, проведя отличный отборочный турнир Евро. Мне нравится, что Андрей пригласил помогать итальянских специалистов, и это содружество приносит плоды. Думаю, в дальнейшем ему дадут поработать с клубом из топ-лиг — может, «Миланом», может, каким-то хорошим клубом АПЛ. В какой-то момент наверняка он возглавит и родное киевское «Динамо».

— Чего ждете на Евро от сборной Украины?

— Хорошая команда. Смотрел последние игры, и парни Шевы показывают современный футбол — бегут, накрывают. Все молодые, энергии много. Как и легионеров из ведущих чемпионатов во главе с Зинченко и Малиновским, которым интересуются уже многие серьезные клубы. Украинцы могут преподнести сюрприз.

— Если бы сегодня Россия сыграла с Украиной, по-вашему, чем бы дело закончилось?

— Может, они и встретятся в плей-офф Евро. Мне кажется, была бы серьезная, жесткая и очень равная игра с непредсказуемым исходом.

(Игорь Рабинер)

Как Шевченко не пускали в ночные клубы, а Глеб убежал от нагрузок Лобановского через три дня

Читайте также

«Спартак» в шаге от контракта с Руем Виторией. Но выбор в пользу Фонсеки логичнее
Видео: Из-за чего солист Нервов Мильковский подрался в Москве
Артем Дзюба стал многодетным отцом
Мужчина убил жену, сделал из нее фарш и смыл в унитаз

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд