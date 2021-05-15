Герасименко ждет сюрприза от Украины на Евро и отвечает, каким получится ее матч с Россией, если команды встретятся в плей-офф

Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной России Алексей Герасименко в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры украинской национальной команды под руководством своего бывшего партнера по «Динамо» Андрея Шевченко.

— Тренерская работа у Шевченко началась на ура.

— Да, но не забудем, что в первом цикле он на ЧМ-2018 не вышел. Но хорошо, что имя позволило ему продолжить работу, и он сделал выводы, проведя отличный отборочный турнир Евро. Мне нравится, что Андрей пригласил помогать итальянских специалистов, и это содружество приносит плоды. Думаю, в дальнейшем ему дадут поработать с клубом из топ-лиг — может, «Миланом», может, каким-то хорошим клубом АПЛ. В какой-то момент наверняка он возглавит и родное киевское «Динамо».

— Чего ждете на Евро от сборной Украины?

— Хорошая команда. Смотрел последние игры, и парни Шевы показывают современный футбол — бегут, накрывают. Все молодые, энергии много. Как и легионеров из ведущих чемпионатов во главе с Зинченко и Малиновским, которым интересуются уже многие серьезные клубы. Украинцы могут преподнести сюрприз.

— Если бы сегодня Россия сыграла с Украиной, по-вашему, чем бы дело закончилось?

— Может, они и встретятся в плей-офф Евро. Мне кажется, была бы серьезная, жесткая и очень равная игра с непредсказуемым исходом.

(Игорь Рабинер)

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