Главный тренер сборной Уэльса: «Мы проиграли, но нашей целью был выход из группы»
22:31
Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж высказался о поражении команды от Италии (0:1) в матче группового этапа Евро-2020.
«Нам не хотелось раскрываться. В перерыве рассчитывали на атакующее трио, но, конечно, когда остались вдесятером, стало тяжело. В защите отыграли хорошо. Да, мы проиграли, но нашей целью был выход из группы», — приводит слова Пейджа официальный сайт УЕФА.
Италия заняла первое место в группе А. У команды девять очков. Уэльс набрал четыре очка и попал на вторую позицию. Обе сборные напрямую вышли в плей-офф.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024468--italy-vs-wales/
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