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Главный тренер сборной Швейцарии поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро против Испании

17:43
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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович высказал мнение о предстоящем матче Евро-2020 против Испании.

«Матч против Франции получился даже слишком эмоциональным. Все ребята выложились на 120 процентов. Наверное, это был один из самых лучших матчей в нашем исполнении. Но теперь нам нужно сыграть не хуже в четвертьфинале против Испании», — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

Матч 1/4 финала Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Швейцария — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024485--switzerland-vs-spain/prematch/preview/

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля