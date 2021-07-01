Главный тренер сборной Швейцарии поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро против Испании
17:43
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович высказал мнение о предстоящем матче Евро-2020 против Испании.
«Матч против Франции получился даже слишком эмоциональным. Все ребята выложились на 120 процентов. Наверное, это был один из самых лучших матчей в нашем исполнении. Но теперь нам нужно сыграть не хуже в четвертьфинале против Испании», — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.
Матч 1/4 финала Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024485--switzerland-vs-spain/prematch/preview/
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Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Швейцария или Испания?
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