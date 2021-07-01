Санчо пройдет медосмотр для перехода в «Манчестер Юнайтед» после Евро-2020

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо пройдет медицинский осмотр для перехода в «Манчестер Юнайтед» после Евро-2020, сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Сегодня, 1 июля было объявлено, что «МЮ» достиг принципиального соглашения о покупке Санчо у «Боруссии». 21-летний англичанин подпишет контракт с клубом после того, как пройдет медобследование.

Сборная Англии вышла в 1/4 финала Евро-2020, где сыграет с Украиной. Матч состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).