Главный тренер сборной Шотландии рассказал о важности матча с Англией на Евро-2020

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о важности предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Англии.

«Это историческое противостояние. Оно уходит корнями в очень давние времена, и это имеет огромное значение. Люди говорят, что это мало значит для англичан, но, поработав в Англии, я знаю: это очень много значит для них. Они не хотят проиграть Шотландии. И наоборот. Вы знаете, насколько для нас это важно и как нам нравится их побеждать. В последнее время это не так часто случалось», — приводит слова Кларка официальный сайт УЕФА.

В первом туре англичане и чехи набрали три очка и возглавили группу D. У Хорватии и Шотландии — ноль очков.

Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.