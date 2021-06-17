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Главный тренер сборной Шотландии рассказал о важности матча с Англией на Евро-2020

21:17
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о важности предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Англии.

«Это историческое противостояние. Оно уходит корнями в очень давние времена, и это имеет огромное значение. Люди говорят, что это мало значит для англичан, но, поработав в Англии, я знаю: это очень много значит для них. Они не хотят проиграть Шотландии. И наоборот. Вы знаете, насколько для нас это важно и как нам нравится их побеждать. В последнее время это не так часто случалось», — приводит слова Кларка официальный сайт УЕФА.

В первом туре англичане и чехи набрали три очка и возглавили группу D. У Хорватии и Шотландии — ноль очков.

Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Англия — Шотландия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024461--england-vs-scotland/prematch/background/?iv=true

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