Главный тренер сборной Португалии назвал справедливым результат матча с Венгрией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы против Венгрии (3:0).

«Мы знали, что, если мы забьем гол, станет проще, — цитирует официальный сайт УЕФА Сантуша. - Я ожидал, что Венгрия будет играть иначе. Основную часть матча они провели очень глубоко в обороне, но и мы постоянно продолжали давить, прижимая их к воротам. У нас было четыре отличных возможности забить, и если бы мы забили, то Венгрия бы развалилась. Мы не использовали первые моменты, поэтому победить оказалось несколько сложнее.

Второй тайм мы начали хорошо, но потом действовали несколько нервно — это естественно. Время шло, нервозность росла. Но мы оправились, забили первый гол, и тогда Венгрия открылась. Думаю, что результат справедлив.

Мы хотели начать с победы, но все-таки это пока только три очка. У нас впереди еще два важных матча. Чемпионат Европы — серьезный турнир, поэтому важно действовать постепенно».

Португальцы набрали 3 очка и возглавили группу F, в которой также выступают команды Франции и Германии.