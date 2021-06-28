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Главный тренер сборной Хорватии посетовал на отсутствие Ловрена и Перишича в матче против Испании

22:46
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился впечатлениями от матча 1/8 финала чемпионата Европы против Испании (3:5 доп.вр.).

«Мы хорошо играли. Мы сделали все, что могли, отыгрались и сделали счет 3:3, у нас было несколько моментов, но в конечном итоге победить мы не смогли. У нас была цель выйти в плей-офф, и мы сделали это, но здесь столкнулись с очень сильной испанской сборной.

Отсутствие даже одного ключевого игрока — большая потеря для нашей команды, а у нас не хватало двоих — Ловрена и Перишича. Мы сделали все возможное, чтобы добиться хорошего результата, и у нас почти получилось», — приводит слова тренера сайт УЕФА.

Второго июля в Санкт-Петербурге сборная Испании в четвертьфинале Евро-2020 встретится с победителем пары Франция — Швейцария.

Хорватия - Испания

 

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля