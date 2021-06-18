Главный тренер сборной Чехии рассказал о задаче команды в матче с Хорватией на Евро

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Хорватии.

«Наше желание очевидно — мы хотим выйти из группы. Одного очка в двух оставшихся матчах может хватить, но играть на ничью мы не планируем. Хорватия — финалист последнего чемпионата мира со множеством классных игроков из топ-клубов. Если мы хотим добиться результата, надо будет выдать еще один великолепный матч и даже больше. Это единственный способ победить», — приводит слова Шилгавы официальный сайт УЕФА.

В первом туре англичане и чехи набрали три очка и возглавили группу D. У Хорватии и Шотландии — ноль очков.

Матч Хорватия — Чехия состоится 18 июня в Глазго. Начало — в 19:00 по московскому времени.