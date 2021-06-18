Главный тренер сборной Чехии рассказал о задаче команды в матче с Хорватией на Евро
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Хорватии.
«Наше желание очевидно — мы хотим выйти из группы. Одного очка в двух оставшихся матчах может хватить, но играть на ничью мы не планируем. Хорватия — финалист последнего чемпионата мира со множеством классных игроков из топ-клубов. Если мы хотим добиться результата, надо будет выдать еще один великолепный матч и даже больше. Это единственный способ победить», — приводит слова Шилгавы официальный сайт УЕФА.
В первом туре англичане и чехи набрали три очка и возглавили группу D. У Хорватии и Шотландии — ноль очков.
Матч Хорватия — Чехия состоится 18 июня в Глазго. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024462--croatia-vs-czech-republic/prematch/preview/
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