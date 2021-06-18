Хорватия — Чехия: Ловрен выйдет с первых минут, Крал и Влашич остались в запасе
Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Чехии на матч группы D Евро-2020 по футболу, сообщается на официальном сайте УЕФА. Встреча пройдет 18 июня, сегодня, в Глазго, начало — в 16.00 (мск).
Стартовый состав Хорватии: Ливакович — Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол — Модрич, Ковачич, Перишич, Крамарич, Брекало — Ребич.
Запасные: Калинич, Слуга, Чалета-Цар, Брозович, Влашич, Пашалич, Оршич, Бадель, Петкович, Юранович, Брадарич, Иванушец.
Стартовый состав Чехии: Вацлик — Боржил, Челустка, Калас, Цоуфал — Янкто, Соучек, Голеш, Масопуст, Дарида — Шик.
Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Барак, Крменчик, Шевчик, Зима, Гложек, Выдра, Крал, Пекгарт.
Хорватия занимает третье место с 0 баллов в группе, Чехия — три очка и первая строчка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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