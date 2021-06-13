Главный тренер Австрии назвал заслуженной победу команды в матче с Македонией на Евро

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал победу команды над Северной Македонией (3:1) в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

«В целом, очень доволен игрой. Мы хорошо начали, упорно работали с мячом, были агрессивны и заслужили победу. Могли делать счет 2:0 в первом тайме, но пропустили после того, как потеряли концентрацию.

В перерыве сказал, что хочу, чтобы они играли быстрее. И ситуация стала намного лучше. Прежде всего, действительно окупились замены. Грегорич и Арнаутович дали команде новый импульс. В целом, считаю, что это была заслуженная победа», — приводит слова Фоды официальный сайт УЕФА.

Австрийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С. В следующем туре Австрия 17 июня сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.