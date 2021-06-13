Сборные Украины и Голландии не стали преклонять колено перед матчем Евро
Перед матчем Евро-2020 Голландия — Украина обе команды не стали преклонять колено в поддержку движения по борьбе с расизмом. Матч проходит в Амстердаме.
В воскрсенье преклонили колено игроки сборной Англии перед матчем с Хорватией, что вызвало смешанную реакцию публики. В субботу, 12 июня, российские болельщики освистали преклонивших колено бельгийцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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