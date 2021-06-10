Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Сборные Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Глава УАФ: «Лозунг «Героям слава!» — футбольный, поэтому и был одобрен УЕФА»

17:20
Теги:

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко отреагировал на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины по футболу слоган «Героям слава».

«Вчера вечером мы получили письмо с решениями УЕФА касательно новой формы сборной Украины. Сегодня утром я срочно прилетел в Рим, где продолжаю вести переговоры с представителями союза.

В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно утвержден вместе с надписью «Героям слава». Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех матчах сборной Украины. Лозунг — футбольный, поэтому и был одобрен. Несколько дней назад в официальном комментарии это подтвердил и УЕФА.

УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми руководствуются высшие футбольные органы. Так было и сейчас, так будет и в дальнейшем. Буду держать вас в курсе хода переговоров", — написал Павелко в Facebook.

Напомним, что УЕФА проанализоровал форму сборной Украины на Евро-2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет на турнире в группе C с Австрией, Голландией и Северной Македонией.

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/3999438060141812

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

УЕФА потребовал от Украины убрать с формы сборной слоган «Героям слава!»
В «Единой России» назвали причину смерти сестры Сергея Шойгу
Рейтинг бабников по знаку зодиака
Мужчина изнасиловал двух подруг по очереди в московском парке

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи