Глава УАФ: «Лозунг «Героям слава!» — футбольный, поэтому и был одобрен УЕФА»
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко отреагировал на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины по футболу слоган «Героям слава».
«Вчера вечером мы получили письмо с решениями УЕФА касательно новой формы сборной Украины. Сегодня утром я срочно прилетел в Рим, где продолжаю вести переговоры с представителями союза.
В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно утвержден вместе с надписью «Героям слава». Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех матчах сборной Украины. Лозунг — футбольный, поэтому и был одобрен. Несколько дней назад в официальном комментарии это подтвердил и УЕФА.
УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми руководствуются высшие футбольные органы. Так было и сейчас, так будет и в дальнейшем. Буду держать вас в курсе хода переговоров", — написал Павелко в Facebook.
Напомним, что УЕФА проанализоровал форму сборной Украины на Евро-2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет на турнире в группе C с Австрией, Голландией и Северной Македонией.
Дополнительная информация:
https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/3999438060141812
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