Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко отреагировал на решение УЕФА убрать с формы сборной Украины по футболу слоган «Героям слава».

«Вчера вечером мы получили письмо с решениями УЕФА касательно новой формы сборной Украины. Сегодня утром я срочно прилетел в Рим, где продолжаю вести переговоры с представителями союза.

В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно утвержден вместе с надписью «Героям слава». Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех матчах сборной Украины. Лозунг — футбольный, поэтому и был одобрен. Несколько дней назад в официальном комментарии это подтвердил и УЕФА.

УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми руководствуются высшие футбольные органы. Так было и сейчас, так будет и в дальнейшем. Буду держать вас в курсе хода переговоров", — написал Павелко в Facebook.

Напомним, что УЕФА проанализоровал форму сборной Украины на Евро-2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет на турнире в группе C с Австрией, Голландией и Северной Македонией.