Газзаев: «УЕФА принимал решение по форме сборной Украины руководствуясь своим регламентом»

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев высказался по поводу решения УЕФА убрать с формы сборной Украины политический лозунг украинских националистов.

«У всего спортивного мира и сообщества есть устоявшиеся традиции — не допускать предвзятого отношения к сопернику в спорте по признакам пола, расы, вероисповедания, цвета кожи. Поэтому регламент УЕФА не допускает никаких политических лозунгов — только спортивный принцип и честная спортивная борьба», — цитирует Газзаева ТАСС.

Сегодня, 10 июня, стало известно, что УЕФА потребовал убрать с комплекта формы сборной Украины слоган «героям слава».