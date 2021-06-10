Газзаев: «УЕФА принимал решение по форме сборной Украины руководствуясь своим регламентом»
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев высказался по поводу решения УЕФА убрать с формы сборной Украины политический лозунг украинских националистов.
«У всего спортивного мира и сообщества есть устоявшиеся традиции — не допускать предвзятого отношения к сопернику в спорте по признакам пола, расы, вероисповедания, цвета кожи. Поэтому регламент УЕФА не допускает никаких политических лозунгов — только спортивный принцип и честная спортивная борьба», — цитирует Газзаева ТАСС.
Сегодня, 10 июня, стало известно, что УЕФА потребовал убрать с комплекта формы сборной Украины слоган «героям слава».
Напомним, что УЕФА проанализоровал форму сборной Украины на Евро-2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет на турнире в группе C с Австрией, Голландией и Северной Македонией.
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