Германия обыграла Португалию благодаря двум автоголам на Евро-2020
Сборная Германии победила команду Португалии (4:2) в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Игра проходила в Мюнхене (Германия). Два мяча португальцы забили в свои ворота.
Португалия вышла вперед на 15-й минуте. Отличился Криштиану Роналду. Для него это третий мяч на турнире. После этого португальцы дважды забили в свои ворота — сначала Рубен Диаш (35-я минута), а затем Рафаэл Геррейру (39-я).
На 51-й минуте еще один мяч забил Кай Хаверц, а на 60-й — Робин Гозенс. Португальцы на 67-й минуте отыграли один мяч — с передачи Криштиану Роналду забил Диогу Жота.
Германия набрала три очка и занимает второе место в группе F. Столько же у Португалии, которая из-за поражения в личной встрече идет третьей. Лидирует Франция — четыре очка. У Венгрии ноль очков и последнее, четвертое место.
В третьем туре 23 июня Португалия сыграет с Францией, а Германия — с Венгрией.
Евро-2020
Группа F
2-й тур
Португалия — Германия — 2:4 (1:2)
Голы: Криштиану Роналду, 15 (1:0). Рубен Диаш, 35 — в свои ворота (1:1). Рафаэл Геррейру, 39 — в свои ворота (1:2). Хаверц, 51 (1:3). Гозенс, 60 (1:4). Диогу Жота, 67 (2:4).
Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва (Ренату Санчеш, 46), Данилу Перрейра, Виллиам Карвалью (Рафа Силва, 58), Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 64), Диогу Жота (Андре Силва, 83), Криштиану Роналду.
Германия: Нойер, Рюдигер, Хуммельс (Эмре Джан, 62), Гюнтер, Киммих, Кроос, Гюндоган (Зюле, 73), Мюллер, Хаверц (Горецка, 73), Гозенс (Хальстенберг, 62), Гнабри (Сане, 87).
Предупреждения: Хаверц, 66. Гюнтер, 77.
Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все — Англия).
ВАР: Аттуэлл (Англия). Мартинес Мунуэра, Приэто Лопес де Сераин, Эрнандес-Эрнандес (все — Испания).
19 июня. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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