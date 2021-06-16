Газизов ждет победы России в матче против финнов
12:10
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об ожиданиях от матча сборной России против Финляндии.
«Жду победы. И как футболистам, так и тренерскому штабу надо собраться, что даст импульс, необходимый для победы над командой Финляндии. Я доверяю Станиславу Саламовичу, ребятам, которые в нашей сборной. Это наша сборная, она у нас одна, и мы должны всей страной болеть за команду, поддержать ее. Уверен, что мы наберем три очка», - приводит слова Газизова ТАСС.
Матч Россия - Финляндия пройдет сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи - в 16:00 (мск). В первом матче россияне уступили бельгийцам со счетом 0:3 и сейчас занимают последнее (4-е) место в группе B.
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