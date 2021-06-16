Дюков заявил, что в РФС не поднимался вопрос о самостоятельном проведении Евро

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы-2020.

— Может ли этот Евро повлиять на подачу самостоятельной заявки России на турнир?

— Не важно, что мы будем делать в дальнейшем. Это наш долг — проводить соревнования на высоком уровне. Так мы относимся абсолютно ко всем турнирам.

— Самостоятельная заявка Евро входит в планы РФС?

— Этот вопрос РФС не поднимался.

— Мы часто слышим о том, что спорт вне политики. Но некоторые наши коллеги не получили аккредитацию на Евро из-за Азербайджана. Ваше отношение к этому?

— Это не только мое отношение, но и ФИФА, и УЕФА. Мы не должны смешивать политику и спорт. Нужно бороться с этим, не допускать подобных случаев в будущем. Чемпионат Европы еще не завершен. Думаю, что соответсвующие органы разберутся и примут правильное, справедливое решение.

Россия в 2018 году стала хозяйкой чемпионата мира. Для страны этот турнир стал первым международным первенством.