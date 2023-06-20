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Гарет Саутгейт прокомментировал хет-трик Саки в матче с Северной Македонией

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о хет-трике вингера Букайо Саки в матче 4-го тура квалификации к Евро-2024 с Северной Македонией (7:0).

«Это его заслуга. Он невероятно много работает. Он талантлив, скромен. Он очень популярен среди всех игроков и персонала. Я должен сказать, что он шел к этому всю неделю. У него есть проблема в течение нескольких недель. Это травма, которую просто нужно лечить. Когда он ворвался в состав «Арсенала», нас поразило то, что в команде, у которой были трудные времена, он выступал на очень высоком уровне. Тогда, когда команда играла хорошо, он по-прежнему оставался ключевым игроком действительно высокого уровня. Это многое говорит о его настрое и способности справляться с давлением. Это среда, с которой мы постоянно сталкиваемся. Работать с ним — что-то невероятное», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Для 21-летнего вингера это первый хет-трик за национальную команду. Всего он сыграл за сборную «трех львов» 27 матчей, забив 8 голов.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Македонии по футболу
Букайо Сака
Гарет Саутгейт
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