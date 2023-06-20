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Сегодня, 08:05

Мбаппе: «Всем спасибо за сезон. Берегите себя»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал пост в соцсетях после победы своей команды над Грецией (1:0).

«Всем спасибо за этот сезон. Берегите себя, своих близких. Всем наилучшего лета. Скоро увидимся», — написал Мбаппе в соцсетях.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Стоимость 24-летнего француза, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Греции по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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