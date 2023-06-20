Грилиш: «Прекрасное выступление. Приятно было вернуться на поле после победы в Лиге чемпионов»

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш прокомментировал победу своей национальной команды в матче 4-го тура квалификации к Евро-2024 с Северной Македонией (7:0).

«Прекрасное выступление. Сака и Рэшфорд? Я думаю, они сыграли невероятно, на вдохновении, и все болельщики нашей национальной команды получили шикарный вечер. Мне лично было приятно вернуться на поле после победы в Лиге чемпионов», — приводит слова Грилиша BBC Sport.

Грилиш является игроком «Манчестер Сити». Его команда оформила требл в сезоне-2022/23. Ранее сообщалось, что во время парада хавбек был замечен в сильном алкогольном опьянении.

В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 50 матчей за «Сити», отметившись 5 голами и 11 ассистами.