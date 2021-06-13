Футболисты сборной Дании получили психологическую помощь после инцидента с Эриксеном

После инцидента с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном игроки датчан получили психологическую помощь, сообщил спортивный директор сборной Петер Меллер.

«Мы получили помощь психологов после игры, — цитирует РИА «Новости» Меллера 13 июня. — Футболисты могли поделиться с профессионалами своими впечатлениями и переживаниями. Благодарны за эту помощь. Это сделает нас сильнее».

Ранее врач команды Матиас Боэсен рассказал о состоянии игрока.

«У него остановилось сердце. Его уже не было с нами, пока мы его не реанимировали, — сказал врач, слова которого приводит английский журналист Маттиас Карен. — Нам удалось вернуть его довольно быстро».

Тренер сборной Дании Каспер Юлльман считает, что решение доиграть в тот же день матч с Финляндией было ошибочным. Финны одержали победу со счетом 1:0. Специалист считает, что неправильно, что его игроков поставили перед выбором, когда завершить игру — в это же день или на следующий.

«Они были шокированы, они еще не знали, потеряли ли они своего лучшего друга или нет. И им нужно было выбирать между двумя вариантами. Сейчас я чувствую, что мы не должны были играть, но я знаю, что это очень сложно», — цитирует Юлльмана журналист The Times Том Родди.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией при счете 0:0 в первом тайме. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.