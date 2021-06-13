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Футболисты сборной Дании получили психологическую помощь после инцидента с Эриксеном

18:45
12 июня. Копенгаген. Дания — Финляндия. Врачи спасают Кристиана Эриксена. Фото Reuters
12 июня. Копенгаген. Дания — Финляндия. Врачи спасают Кристиана Эриксена. Фото Reuters
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После инцидента с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном игроки датчан получили психологическую помощь, сообщил спортивный директор сборной Петер Меллер.

«Мы получили помощь психологов после игры, — цитирует РИА «Новости» Меллера 13 июня. — Футболисты могли поделиться с профессионалами своими впечатлениями и переживаниями. Благодарны за эту помощь. Это сделает нас сильнее».

Ранее врач команды Матиас Боэсен рассказал о состоянии игрока.

«У него остановилось сердце. Его уже не было с нами, пока мы его не реанимировали, — сказал врач, слова которого приводит английский журналист Маттиас Карен. — Нам удалось вернуть его довольно быстро».

Тренер сборной Дании Каспер Юлльман считает, что решение доиграть в тот же день матч с Финляндией было ошибочным. Финны одержали победу со счетом 1:0. Специалист считает, что неправильно, что его игроков поставили перед выбором, когда завершить игру — в это же день или на следующий.

«Они были шокированы, они еще не знали, потеряли ли они своего лучшего друга или нет. И им нужно было выбирать между двумя вариантами. Сейчас я чувствую, что мы не должны были играть, но я знаю, что это очень сложно», — цитирует Юлльмана журналист The Times Том Родди.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией при счете 0:0 в первом тайме. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.55

Ф2 (+1)

23%

1.97

ТБ 2.0

15%

1.38
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 1
Хорватия 0
Матч завершен

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

2.95

X2

17%

2.24

Дополнительная информация:

https://euro2020.ria.ru/20210613/daniya-1736867017.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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