Футболисты сборной Дании получили психологическую помощь после инцидента с Эриксеном
После инцидента с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном игроки датчан получили психологическую помощь, сообщил спортивный директор сборной Петер Меллер.
«Мы получили помощь психологов после игры, — цитирует РИА «Новости» Меллера 13 июня. — Футболисты могли поделиться с профессионалами своими впечатлениями и переживаниями. Благодарны за эту помощь. Это сделает нас сильнее».
Ранее врач команды Матиас Боэсен рассказал о состоянии игрока.
«У него остановилось сердце. Его уже не было с нами, пока мы его не реанимировали, — сказал врач, слова которого приводит английский журналист Маттиас Карен. — Нам удалось вернуть его довольно быстро».
Тренер сборной Дании Каспер Юлльман считает, что решение доиграть в тот же день матч с Финляндией было ошибочным. Финны одержали победу со счетом 1:0. Специалист считает, что неправильно, что его игроков поставили перед выбором, когда завершить игру — в это же день или на следующий.
«Они были шокированы, они еще не знали, потеряли ли они своего лучшего друга или нет. И им нужно было выбирать между двумя вариантами. Сейчас я чувствую, что мы не должны были играть, но я знаю, что это очень сложно», — цитирует Юлльмана журналист The Times Том Родди.
Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией при счете 0:0 в первом тайме. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://euro2020.ria.ru/20210613/daniya-1736867017.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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