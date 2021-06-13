Мбаппе рассказал о конфликте с Жиру
Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе высказался о ссоре со своим соотечественником Оливье Жиру.
«Мы уже поговорили с Оливье. Это правда, что такая ситуация оказала на меня влияние. Но мы не собираемся придавать всему этому большого значения. Мы здесь для того, чтобы представлять сборную Франции — это самое главное», — цитирует Мбаппе L'Equipe.
Напомним, что Жиру остался недоволен действиями своих партнеров после матча со сборной Болгарии (3:0). Опытный француз посчитал, что на него мало играли, это разозлило одного из лидеров сборной Франции Кильяна Мбаппе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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