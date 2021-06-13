Тренер сборной Дании назвал неправильным решение доиграть матч с Финляндией в тот же день
Главный тренер сборной Дании Каспер Юлльман считает, что матч Евро-2020 не стоило доигрывать в тот же день после сердечного приступа у полузащитника Кристиана Эриксена.
«Это очень сложно, — цитирует тренера журналист The Times Том Родди в своем Twitter. — Я знаю, что это очень сложно. Но, оглядываясь назад, я думаю, что это было неправильно, что игроки выбирали между двумя сценариями.
Они были шокированы, они еще не знали, потеряли ли они своего лучшего друга или нет. И им нужно было выбирать между двумя вариантами. Сейчас я чувствую, что мы не должны были играть, но я знаю, что это очень сложно". Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0. Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.
Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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