Тренер сборной Дании назвал неправильным решение доиграть матч с Финляндией в тот же день

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлльман считает, что матч Евро-2020 не стоило доигрывать в тот же день после сердечного приступа у полузащитника Кристиана Эриксена.

«Это очень сложно, — цитирует тренера журналист The Times Том Родди в своем Twitter. — Я знаю, что это очень сложно. Но, оглядываясь назад, я думаю, что это было неправильно, что игроки выбирали между двумя сценариями.

Они были шокированы, они еще не знали, потеряли ли они своего лучшего друга или нет. И им нужно было выбирать между двумя вариантами. Сейчас я чувствую, что мы не должны были играть, но я знаю, что это очень сложно". Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0. Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.