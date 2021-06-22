Футболисты сборной Чехии не стали преклонять колено перед стартом матча против Англии

Сборные Англии и Чехии проводят матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Перед стартовым свистком все игроки стартового состава английской сборной преклонили колено.

А вот игроки сборной Чехии не последовали их примеру и остались стоять.

Акция коленопреклонения в поддержку движения «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих важны») вызвала горячие споры еще до начала чемпионата Европы по футболу.