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Футболисты сборной Чехии не стали преклонять колено перед стартом матча против Англии

22:02
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Сборные Англии и Чехии проводят матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Перед стартовым свистком все игроки стартового состава английской сборной преклонили колено.

А вот игроки сборной Чехии не последовали их примеру и остались стоять.

Акция коленопреклонения в поддержку движения «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих важны») вызвала горячие споры еще до начала чемпионата Европы по футболу.

Чехия — Англия

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Иван Шитик все материалы автора
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