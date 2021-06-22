Футболисты сборной Чехии не стали преклонять колено перед стартом матча против Англии
22:02
Сборные Англии и Чехии проводят матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Перед стартовым свистком все игроки стартового состава английской сборной преклонили колено.
А вот игроки сборной Чехии не последовали их примеру и остались стоять.
Акция коленопреклонения в поддержку движения «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих важны») вызвала горячие споры еще до начала чемпионата Европы по футболу.
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