Главный тренер Швеции заявил, что команда хочет занять первое место в группе на Евро

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал, что ждет от предстоящего матча группового этапа чемпионата Европы по футболу против Польши.

«Хотим занять в группе первое место, ведь это даст нам больше времени перед следующим матчем. Нам будет противостоять физически мощная и чрезвычайно мотивированная команда. Поляки много бегают и борются, как, впрочем, и мы сами. У них есть Роберт Левандовски. Мы должны лучше справляться с прессингом, чтобы появлялись свободные зоны, которые можно будет использовать», — приводит слова Андерссона официальный сайт УЕФА.

Швеция лидирует в группе Е. В ее активе четыре очка. В заключительном туре шведы сыграют 23 июня с Польшей.