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Главный тренер Швеции заявил, что команда хочет занять первое место в группе на Евро

21:58
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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал, что ждет от предстоящего матча группового этапа чемпионата Европы по футболу против Польши.

«Хотим занять в группе первое место, ведь это даст нам больше времени перед следующим матчем. Нам будет противостоять физически мощная и чрезвычайно мотивированная команда. Поляки много бегают и борются, как, впрочем, и мы сами. У них есть Роберт Левандовски. Мы должны лучше справляться с прессингом, чтобы появлялись свободные зоны, которые можно будет использовать», — приводит слова Андерссона официальный сайт УЕФА.

Швеция лидирует в группе Е. В ее активе четыре очка. В заключительном туре шведы сыграют 23 июня с Польшей.

Швеция — Польша

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024474--sweden-vs-poland/prematch/preview/

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