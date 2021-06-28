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Франция — Швейцария: стартовые составы команд

20:51
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Сборные Франции и Швейцария определят еще одного четвертьфиналиста чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд.

Франция: Льорис, Варан, Ленгле, Кимпембе, Павар, Рабьо, Погба, Канте, Гризманн, Мбаппе, Варан.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Цубер, Джака, Фройлер, Шакири, Эмболо, Сеферович.

Франция — Швейцария

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Иван Шитик все материалы автора
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