Франция — Швейцария: стартовые составы команд
20:51
Сборные Франции и Швейцария определят еще одного четвертьфиналиста чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд.
Франция: Льорис, Варан, Ленгле, Кимпембе, Павар, Рабьо, Погба, Канте, Гризманн, Мбаппе, Варан.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Цубер, Джака, Фройлер, Шакири, Эмболо, Сеферович.
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