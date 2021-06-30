Форсберг готов обменять все свои голы на Евро-2020 на выход в 1/4 финала
Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг признался, что хотел добиться большего на Евро-2020. Шведы проиграли в 1/8 финала Украине (1:2). На этом турнире Форсберг забил 4 гола в 4 матча.
«Конечно, сложно играть, когда остаешься в меньшинстве в дополнительное время. Но мы боролись всей командой, обещая друг другу не сдаваться. Но затем в последнем игровом моменте, после последней подачи они забили гол. Получилось очень жестко.
Я бы променял все свои голы на наш выход в следующий раунд. Сейчас мне просто грустно. Цели наши были куда более высокие", — цитирует пресс-служба УЕФА Форсберга.
Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024483--sweden-vs-ukraine/
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