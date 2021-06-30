Матвиенко посвятил победу над Швецией травмированному Беседину

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко после победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 отметил, что этот успех посвящается Артему Беседину. Украинский нападающий в этой игре получил травму и был заменен.

«В раздевалке отличное настроение у всех, за исключением Беседина. Эта победа посвящена ему. Человек вышел на замену и заработал на себе красную карточку ценой травмы. Она кажется очень страшной, но я надеюсь, что она окажется менее болезненной», — цитирует пресс-служба УЕФА Матвиенко.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.