Матвиенко посвятил победу над Швецией травмированному Беседину
06:31
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко после победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 отметил, что этот успех посвящается Артему Беседину. Украинский нападающий в этой игре получил травму и был заменен.
«В раздевалке отличное настроение у всех, за исключением Беседина. Эта победа посвящена ему. Человек вышел на замену и заработал на себе красную карточку ценой травмы. Она кажется очень страшной, но я надеюсь, что она окажется менее болезненной», — цитирует пресс-служба УЕФА Матвиенко.
Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024483--sweden-vs-ukraine/
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