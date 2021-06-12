«Формат с 11 странами-хозяйками Евро — очень удачный». Валерий Газзаев поддержал спорное решение УЕФА
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020 в Санкт-Петербурге высказался о необычном формате проведения Евро-2020.
«На мой взгляд, формат с 11 странами-хозяйками Евро — очень удачный, — отметил Газзаев. — Сразу 11 сборных проведут ключевые матчи финальных турниров на своих стадионах. Чемпионат Европы пройдёт во всей Европе, и это, считаю, правильно. Это объединяющий фактор, популяризация футбола на всем континенте. Сейчас это пробный шар, но, возможно, в будущем все время будет происходить именно так.
Я бы такой вариант, по крайней мере, поддержал. А Санкт-Петербург превращается в один из главных футбольных городов мира. Кубок конфедераций, чемпионат мира, чемпионат Европы, а в следующем году и финал Лиги чемпионов — столько ключевых футбольных событий за последние годы не принимал у себя никто
У города есть такая инфраструктура, что именно ему УЕФА доверил проводить матчи, от которых отказался Дублин".
(Игорь Рабинер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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