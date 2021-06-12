Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020 в Санкт-Петербурге высказался о необычном формате проведения Евро-2020.

«На мой взгляд, формат с 11 странами-хозяйками Евро — очень удачный, — отметил Газзаев. — Сразу 11 сборных проведут ключевые матчи финальных турниров на своих стадионах. Чемпионат Европы пройдёт во всей Европе, и это, считаю, правильно. Это объединяющий фактор, популяризация футбола на всем континенте. Сейчас это пробный шар, но, возможно, в будущем все время будет происходить именно так.

Я бы такой вариант, по крайней мере, поддержал. А Санкт-Петербург превращается в один из главных футбольных городов мира. Кубок конфедераций, чемпионат мира, чемпионат Европы, а в следующем году и финал Лиги чемпионов — столько ключевых футбольных событий за последние годы не принимал у себя никто

У города есть такая инфраструктура, что именно ему УЕФА доверил проводить матчи, от которых отказался Дублин".

(Игорь Рабинер)