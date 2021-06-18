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Фомин — о травме Фернандеса: «Очень переживали за Марио»

12:52
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Полузащитник сборной России Даниил Фомин во время пресс-конференции прокомментировал травму защитника Марио Фернандеса, который готовится к игре с Данией на Евро-2020 по индивидуальной программе.

«Очень переживали за Марио. Врач тоже говорил, что все неопределенно. Но сейчас Марио с нами, все хорошо. Надеемся, он сыграет в последнем матче», — сказал Фомин.

17 июня пресс-служба сборной России сообщила о состоянии здоровья защитник национальной команды и ЦСКА Марио Фернандеса, который неудачно упал и получил травму во время матча Евро-2020 против Финляндии (1:0).

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи