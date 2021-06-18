Полузащитник сборной России Даниил Фомин во время пресс-конференции прокомментировал травму защитника Марио Фернандеса, который готовится к игре с Данией на Евро-2020 по индивидуальной программе.

«Очень переживали за Марио. Врач тоже говорил, что все неопределенно. Но сейчас Марио с нами, все хорошо. Надеемся, он сыграет в последнем матче», — сказал Фомин.