Финский защитник назвал Дзюбу главным оружием сборной России

Защитник сборной Финляндии Йоона Тойвио рассказал о подготовке команды к матчу группы B Евро-2020 по футболу против России.

— Как финские защитники будут справляться с такими игроками, как Дзюба? — вопрос защитнику.

— Да, Дзюба — главное оружие сборной России. Мы видели, как он играет. У нас были похожие проблемы в матче со сборной Дании, у нее были тоже рослые нападающие. Мы будем готовы к нейтрализации атаки сборной России, — сказал Тойвио.

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).