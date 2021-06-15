Финский защитник назвал Дзюбу главным оружием сборной России
13:10
Защитник сборной Финляндии Йоона Тойвио рассказал о подготовке команды к матчу группы B Евро-2020 по футболу против России.
— Как финские защитники будут справляться с такими игроками, как Дзюба? — вопрос защитнику.
— Да, Дзюба — главное оружие сборной России. Мы видели, как он играет. У нас были похожие проблемы в матче со сборной Дании, у нее были тоже рослые нападающие. Мы будем готовы к нейтрализации атаки сборной России, — сказал Тойвио.
Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.
Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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