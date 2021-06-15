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Тренер сборной Финляндии оценил атаку сборной России и высказался о Дзюбе

13:07
Маркку Канерва. Фото Reuters
Маркку Канерва. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал о подготовке команды к матчу группы B Евро-2020 по футболу против России.

— Что думаете об игре соперника? — вопрос Канерве.

— Мы не знаем, какой план Россия выберет на игру, но, думаю, соперники нас будут интенсивно прессинговать с самого начала, и нам нужно будет с этим как-то справляться.

— Как бороться против сильных нападающих России, например, с Дзюбой?

— У нас есть опыт игры против команд с мощными нападающими. Так же было в игре с Боснией. Но нападение России — это не только Дзюба. У России есть и другие футболисты в атаке. Наша защита должна быть на высшем уровне, как в игре против Дании. Нельзя подпускать нападающих соперника к мячу.

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).

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