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Финский тренер Ялонен: «Наша сила в командном духе, матч с Россией очень важен для страны»

21:22
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Бывший тренер хоккейной сборной Финляндии Кари Ялонен поделился с «СЭ» ожиданиями от матча футбольной национальной команды против России на групповом этапе Евро-2020.

«Сила Финляндии заключается в ее командном духе, — сказал Ялонен «СЭ». — Каждый футболист играет ради команды. Финляндии завтра необходимо, как минимум, одно очко в матче против России. Уверен, что это будет важная игра для нашей страны».

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).

Россия (0 очков) после поражения от Бельгии (3 очка) занимает последнее место в группе В. Финляндия (3 очка), обыгравшая Данию (0 очков), — на второй строчке.

Финляндия — Россия

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Артем Бухаев все материалы автора
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