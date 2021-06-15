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Топ-модель Хайди Клум поддержала сборную Германии, опубликовав фото с обнаженной грудью

21:10
Хайди Клум. Фото Instagram
Хайди Клум. Фото Instagram
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48-летняя супермодель Хайди Клум поддержала сборную Германии перед матчем чемпионата Европы против Франции. Она сфотографировалась в футболке национальной команды.

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Матч Франция — Германия состоится сегодня, 15 июня, в Мюнхене, начало — 22.00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQJbbgJrS8h/

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи