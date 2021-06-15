Топ-модель Хайди Клум поддержала сборную Германии, опубликовав фото с обнаженной грудью
21:10
48-летняя супермодель Хайди Клум поддержала сборную Германии перед матчем чемпионата Европы против Франции. Она сфотографировалась в футболке национальной команды.
Матч Франция — Германия состоится сегодня, 15 июня, в Мюнхене, начало — 22.00 мск.
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