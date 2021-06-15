16 июня, в среду, сборная России в Санкт-Петербурге сыграет против Финляндии в матче группы B Евро-2020 по футболу. Встреча начнется в 16.00 (мск).

Матч в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 15.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Финляндия — Россия.

12 июня сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0).

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.