Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Билялетдинов считает травму Жиркова большой потерей для сборной России

16:49
Динияр Билялетдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Динияр Билялетдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» травму защитника Юрия Жиркова, который не поможет команде в оставшихся матчах Евро-2020 из-за повреждения.

«Отсутствие Жиркова — большая потеря для нашей команды. Мы знаем, что тренер ему доверяет. Заменить такого авторитетного игрока тяжело. Пожелаем Юре здоровья и скорейшего выздоровления», — сказал Билялетдинов «СЭ».

12 июня сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. В конце первого тайма встречи 37-летний Жирков был заменен из-за повреждения.

15 июня стало известно, что Жирков из-за травмы мышцы бедра покинул расположение сборной и пройдет реабилитацию в Москве.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 31257
Все опросы
Россия выйдет из группы на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
Появилось видео полного конфликта Бузовой и Губерниева во время эфира
Губерниев высказался об эфире с Бузовой: «Исторический»
Скончался племянник экс-главы Дагестана, к его избиению может быть причастен боец ММА Ислам Вагабов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи