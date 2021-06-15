Билялетдинов считает травму Жиркова большой потерей для сборной России

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» травму защитника Юрия Жиркова, который не поможет команде в оставшихся матчах Евро-2020 из-за повреждения.

«Отсутствие Жиркова — большая потеря для нашей команды. Мы знаем, что тренер ему доверяет. Заменить такого авторитетного игрока тяжело. Пожелаем Юре здоровья и скорейшего выздоровления», — сказал Билялетдинов «СЭ».

12 июня сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. В конце первого тайма встречи 37-летний Жирков был заменен из-за повреждения.

15 июня стало известно, что Жирков из-за травмы мышцы бедра покинул расположение сборной и пройдет реабилитацию в Москве.