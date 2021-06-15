Билялетдинов считает травму Жиркова большой потерей для сборной России
16:49
Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» травму защитника Юрия Жиркова, который не поможет команде в оставшихся матчах Евро-2020 из-за повреждения.
«Отсутствие Жиркова — большая потеря для нашей команды. Мы знаем, что тренер ему доверяет. Заменить такого авторитетного игрока тяжело. Пожелаем Юре здоровья и скорейшего выздоровления», — сказал Билялетдинов «СЭ».
12 июня сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. В конце первого тайма встречи 37-летний Жирков был заменен из-за повреждения.
15 июня стало известно, что Жирков из-за травмы мышцы бедра покинул расположение сборной и пройдет реабилитацию в Москве.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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