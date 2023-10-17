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Сегодня, 17:30

Финляндия — Казахстан: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024

Матч отбора Евро-2024 Финляндия — Казахстан начнется в 19:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Казахстана.
Фото Reuters

Сборная Финляндии сыграет с командой Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе H 17 октября, во вторник. Встреча пройдет на стадионе Olympic Stadium в Хельсинки, Финляндия. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 окт, 19:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
Казахстан

В прямом эфире матч Финляндия — Казахстан покажет телеканал «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 18.55 мск.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Финляндии по футболу
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