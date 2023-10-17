Глеб об упущенной победе Белоруссии над Швейцарией: «Может, парни не ожидали, что судья добавит 7 минут?»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб в интервью «СЭ» высказался о гостевом матче отбора Евро-2024 против Швейцарии (3:3).

— Что прежде всего испытали после финального свистка? Гордость за свою сборную из-за ничьей с сильной командой или досаду от упущенной победы?

— Результат, конечно, очень хороший. Но при этом ведь могли и выиграть. До конца матча оставалось совсем чуть-чуть, вели в два мяча... Столько вытерпели, переломили ход встречи, но немного недотянули. Так что небольшой осадок все же остался. А в целом хочу поздравить ребят. Они молодцы, пусть продолжают в том же духе. Каждая такая игра только придает уверенности и заставляет прогрессировать.

— До игры вы сказали, что Белоруссия победит. Блефовали?

— Нет, почему? Просто было внутреннее ощущение, что все сложится хорошо.

— Результат закономерен?

— Понятно, что Швейцария доминировала на протяжении всей игры, но ребята перетерпели, выдержали стартовое давление. После первого гола хозяева немного расслабились, а наши пацаны начали ловить их на контратаках.

— Упущенная победа — это прежде всего психология?

— Все-таки парни уже играли на фоне усталости. Да и, думаю, ребята поверили, что два мяча за такой короткий промежуток времени не отыгрываются. А может, просто не ожидали, что судья добавит аж семь минут. Но видите как... В футболе расслабляться нельзя, особенно против таких сильных соперников. Швейцарцы дожали, а мы допустили довольно простые ошибки. Во втором голе не доработали до конца, позволили Аканджи замкнуть. В эпизоде с третьим голом тоже где-то друг друга не подстраховали. Ну ничего. Повторюсь, ребята молодцы. Их упрекнуть не в чем. Ценнейший опыт приобретается только в таких матчах.

Сборная Белоруссии с 6 очками занимает пятое место в группе I после 8 матчей. Швейцария с 15 очками в 7 играх продолжает лидировать в группе.