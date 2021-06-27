Энрико и Федерико Кьезы стали первыми отцом и сыном, забившими на Евро
Сборная Италии в 1/8 финала Евро-2020 в дополнительное время обыграла Австрию со счетом 2:1.
Второй гол итальянцев забил Федерико Кьеза, для которого это первый мяч на турнире. 23-летний форвард — сын Энрико Кьезы, нападающего итальянской сборной, который выступал за национальную команду с 1996 по 2001 год. Кьезы стали первыми отцом и сыном, которым удалось забить на чемпионате Европы. Энрико отметился голом на Евро-1996.
Италия вышла в четвертьфинал Евро, где ее соперником станет победитель матча Бельгия — Португалия. Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю