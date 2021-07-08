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Дзюба, Головин и Кудряшов стали рекордсменами сборной России при Черчесове

17:22
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За пять лет работы Станислава Черчесова в составе сборной России на поле выходил 71 футболист.

Чаще всего в состав попадал Федор Кудряшов, который провел 45 игр из 57 возможных. Ближайшие преследователи — Юрий Жирков, Роман Зобнин и Далер Кузяев — отстали от защитника «Антальяспора» на восемь встреч. Кстати, по времени, проведенному на поле, вторым оказался Георгий Джикия, сыгравший на 390 минут меньше Кудряшова.

Футболисты, которые во время работы Станислава Черчесова сыграли больше всего матчей за сборную

Игрок

Амплуа

Матчи

Минуты

Голы

Федор Кудряшов

Защитник

45

3575

1

Юрий Жирков

Защитник

37

2510

0

Роман Зобнин

Полузащитник

37

2900

0

Далер Кузяев

Полузащитник

37

2138

2

Георгий Джикия

Защитник

36

3185

1

Артем Дзюба

Нападающий

34

2781

21

Алексей Миранчук

Полузащитник

34

1541

5

Александр Головин

Полузащитник

33

2795

3

По системе «гол+пас» лучшим стал Артем Дзюба, который в 34 матчах забил 21 гол и сделал 10 передач. В тройке главных снайперов компанию ему составили Денис Черышев (12 голов) и Федор Смолов (9), среди ассистентов отметились Александр Головин (12 передач) и Александр Самедов (7).

Лидеры сборной России по системе «гол+пас» за время работы Станислава Черчесова

Игрок

Матчи

Голы

Передачи

Очки

Артем Дзюба

34

21

10

31

Денис Черышев

22

12

4

16

Александр Головин

233

3

12

15

Александр Самедов

23

4

7

11

Федор Смолов

22

9

0

9

Алексей Миранчук

34

5

4

9

Марио Фернандес

32

5

3

8

Далер Кузяев

37

2

6

8

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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