Дидье Дешам продолжит работу со сборной Франции до ЧМ-2022 в Катаре
17:15
Президент Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль ле Граэ сообщил, что главный тренер сборной страны Дидье Дешам продолжит работу с командой после чемпионата Европы.
На Евро-2020 французы выбыли в 1/8 финала. Они уступили команде Швейцарии (3:3, по пенальти — 4:5). 52-летний специалист ранее привел команду к победе на ЧМ-2018, а также дошел с ней до финала Евро-2016. Дешам будет тренировать сборную до окончания чемпионата мира-2022 в Катаре.
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