Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко оценил форму игроков команды перед стартом Евро-2020.

— Травму Федора Кудряшова можно назвать кошмаром для сборной?

— Это большая потеря, без сомнения. Катастрофы не произошло, но речь идет о футболисте стартового состава, опытном исполнителе и одном из лидеров команды. Сложно сказать, кто его заменит. Наверное, Андрей Семенов. Нельзя забывать и об Игоре Дивееве. Понятно, что он еще не до конца окреп для игры в стартовом составе сборной, но в ЦСКА выходит на поле регулярно, — цитирует Кириченко RT.

— Появление Дмитрия Баринова в матче с Болгарией в центре обороны удивило?

— В какой-то степени да. Но нужно же иногда пробовать новые сочетания. На мой взгляд, у него было не так много работы в защите. Чаще Дмитрий «падал» в оборону для розыгрыша мяча. А россияне по большому счету постоянно владели инициативой. Поэтому я не могу сказать, что Баринов действовал строго как защитник. Скорее у него была гибридная позиция.

— Шунин во встрече с болгарами отыграл на ноль. Слова Черчесова о том, что он первый номер, добавили ему уверенности в себе?

— Это вполне логичный шаг со стороны Станислава Саламовича. Зачем создавать лишнюю конкуренцию. Антон — самый опытный вратарь в коллективе, поэтому все по делу. По большому счету те матчи, в которых Шунин принимал участие, он провел неплохо.

— Как известно, Черчесов не очень доволен работой Миранчука в обороне.

— Тренеру виднее. Но давайте не забывать, что Алексей выступает за «Аталанту», в которой, учитывая стиль игры и интенсивность, довольно сложно не участвовать в разрушении. Прессинг у Джан Пьеро Гасперини требует даже больше отдачи, чем в сборной. Но Миранчук — скорее исполнитель, способный создать момент в атаке. Понятно, что сейчас футбол такой, что в обороне отрабатывать необходимо. В какой-то мере национальная команда теряет, когда его нет в составе, в первую очередь, в креативе.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).